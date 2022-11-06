Генеральный директор «Зенита» заявил, что Чистяков выведен из основного состава
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник питерцев Дмитрий Чистяков выведен из основного состава. В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка игрока позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол гостей. На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой.
«Состоялся архисерьёзный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
На голы Конате и Евгения Харина «Зенит» сумел ответить лишь мячом Андрея Мостового во втором тайме. Поражение стало для команды Сергея Семака первым в текущем первенстве РПЛ. «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая «Спартак» на шесть очков.
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