Генеральный директор «Зенита» заявил, что Чистяков выведен из основного состава

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник питерцев Дмитрий Чистяков выведен из основного состава. В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка игрока позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол гостей. На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой.

«Состоялся архисерьёзный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

На голы Конате и Евгения Харина «Зенит» сумел ответить лишь мячом Андрея Мостового во втором тайме. Поражение стало для команды Сергея Семака первым в текущем первенстве РПЛ. «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая «Спартак» на шесть очков.