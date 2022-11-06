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Защитник ЦСКА Роша: на ЧМ-2022 в Катаре жду победы Бразилии!

Защитник ЦСКА Роша: на ЧМ-2022 в Катаре жду победы Бразилии!
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, чего ожидает от предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Конечно же, на чемпионате мира в Катаре жду победы Бразилии! У меня есть несколько друзей в сборной, периодически с ними общаемся и шутим. Главная цель сборной Бразилии — выиграть Кубок мира», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Сборная Бразилии на групповом этапе турнира сыграет с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, одержавшая победу на мундиале 2018 года, проходившем в России.

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