Защитник ЦСКА Роша: Акинфеев — великий игрок. Для меня большая честь играть вместе с ним

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил значимость вратаря Игоря Акинфеева для армейской команды, а также высказался о дерби ЦСКА и «Спартака».



«Какой матч запомнился больше всего? Все матчи за ЦСКА очень важны. Я горд носить футболку клуба и счастлив здесь находиться.



Матч со «Спартаком» действительно стоит особняком — это наш принципиальный соперник. Но я отдаюсь на сто процентов в каждой игре и делаю максимум ради победы.



Акинфеев — великий игрок. Для меня большая честь играть вместе с ним. Игорь — кумир многих болельщиков. С каждой игрой мы с ним только лучше понимаем друг друга. Надеюсь, вместе с Акинфеевым мы одержим важнейшие победы», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Виллиан Роша принял участие в сборе макулатуры в поддержку акции БумБатл, который был организован на ВЭБ Арене в рамках национального проекта «Экология».