Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Роша: Акинфеев — великий игрок. Для меня большая честь играть вместе с ним

Защитник ЦСКА Роша: Акинфеев — великий игрок. Для меня большая честь играть вместе с ним
Комментарии

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил значимость вратаря Игоря Акинфеева для армейской команды, а также высказался о дерби ЦСКА и «Спартака».

«Какой матч запомнился больше всего? Все матчи за ЦСКА очень важны. Я горд носить футболку клуба и счастлив здесь находиться.

Матч со «Спартаком» действительно стоит особняком — это наш принципиальный соперник. Но я отдаюсь на сто процентов в каждой игре и делаю максимум ради победы.

Акинфеев — великий игрок. Для меня большая честь играть вместе с ним. Игорь — кумир многих болельщиков. С каждой игрой мы с ним только лучше понимаем друг друга. Надеюсь, вместе с Акинфеевым мы одержим важнейшие победы», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Виллиан Роша принял участие в сборе макулатуры в поддержку акции БумБатл, который был организован на ВЭБ Арене в рамках национального проекта «Экология».

Новость по теме
Защитник ЦСКА Роша: на ЧМ-2022 в Катаре жду победы Бразилии!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022