«Атлетико» в большинстве сыграл вничью с «Эспаньолом» в домашнем матче Ла Лиги

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» дома принимал «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Сантаны прозвучал в 16:00 мск.
Для гостей ход матча пошёл не по плану, когда на 28-й минуте Леандро Кабрера получил прямую красную карточку и оставил свою команду играть в меньшинстве.
Кабрера («Эспаньол») получает прямую красную карточку:
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Несмотря на неравные составы, игроки «Эспаньола» не сдались и сумели открыть счёт в матче. Случилось это на 62-й минуте, отличился Серхи Дардер с передачи Хоселу. «Матрасники» не стали мириться с положением дел и всё-таки сравняли счёт на 79-й минуте — гол забил Жоау Феликс с передачи Тома Лемара. В концовке встречи команды отличиться больше не смогли, финальный свисток оповестил о ничейном результате — 1:1.
После этой встречи «Атлетико» набрал 24 очка и закрепился на третьей позиции турнирной таблицы. Положение «Эспаньола» также не изменилось — команда находится на 16-й строчке, набрав 12 очков.
- 6 ноября 2022
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