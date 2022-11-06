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«Реал Сосьедад» в меньшинстве сыграл вничью с «Валенсией» в домашней встрече Ла Лиги

«Реал Сосьедад» в меньшинстве сыграл вничью с «Валенсией» в домашней встрече Ла Лиги
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Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» дома принимал «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра матча Хосе Монтеры прозвучал в 18:15 мск.

«Летучие мыши» неудачно начали встречу, пропустив уже на 10-й минуте — отличился защитник гостей Уго Гильямон, срезавший мяч в свои ворота.

Гильямон («Валенсия») случайно срезает мяч в свои ворота

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Через семь минут проблемы возникли уже у хозяев, когда защитник «Реала Сосьедад» Ариц Элустондо получил прямую красную карточку и покинул поле.

Элустондо («Реал Сосьедад») удаляется с поля за грубый фол

Через восемь минут гости сравняли благодаря усилиям бразильского форварда Самуэла Лино, точную передачу ему отдал Уго Гильямон.

Лино («Валенсия») с линии штрафной закатывает мяч в сетку

В оставшееся время матча команды забитыми мячами не отличились — 1:1.

Эта ничья позволила «Реалу Сосьедад» сохранить за собой шестую строчку турнирной таблицы, у команды в активе 23 очка. «Валенсия» набрала 16 очков и закрепилась на 11-м месте чемпионата.

Испания - Примера. 13-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гильямон – 10' (автогол)   1:1 Лино – 25'
Удаления: Элустондо – 17' / нет
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