Александр Рязанцев объяснил стечением обстоятельств разную игру «Торпедо» в РПЛ и Кубке

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев после поражения своей команды в игре с «Крыльями Советов» со счётом 0:2 ответил на вопрос о разнице в игре клуба в рамках Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

«Разная игра «Торпедо» в РПЛ и Кубке? Очень сложно ответить. Это стечение обстоятельств. В команде всё поменялось. Другой тренировочный процесс, другие требования и другой состав», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

После поражения самарскому клубу «Торпедо» осталось на 16-м месте турнирной таблицы российского чемпионата, имея в активе всего шесть очков. В следующем туре московская команда встретится с санкт-петербургским «Зенитом».