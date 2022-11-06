«Ростов» одержал победу над «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 66-й минуте счёт открыл полузащитник ростовского клуба Кирилл Щетинин. На 83-й минуте отличился Данил Глебов, удвоив преимущество ростовчан. На 87-й минуте гостям удалось сократить отставание усилиями Константина Тюкавина. Больше голов в матче зрители не увидели.
Для ростовского клуба эта победа стала второй в РПЛ подряд. «Динамо» прервало серию из трёх побед.
«Ростов» набрал 32 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (26) располагается на шестом месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).
- 6 ноября 2022
-
21:05
-
20:56
-
20:55
-
20:52
-
20:37
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:49
-
19:45
-
19:43
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:11
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:57
-
18:57
-
18:54
-
18:46
-
18:40
-
18:36
-
18:35