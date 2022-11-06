«Считаю, что мы играли лучше». Йоканович — о матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, что мы играли лучше «Ростова». Мы доминировали на поле, много владели мячом, нанесли большое количество ударов. В эпизоде с первым пропущенным голом мы потеряли концентрацию и поплатились за эту ошибку. Потом мы постарались перевернуть ход матча, но это было непросто сделать.



Выпустить Тюкавина раньше? Наши стартовые игроки атаки здорово показали себя, а в тот момент нам надо было добавить энергии, что нам хорошо удавалось делать по ходу предыдущих матчей. Схема с двумя форвардами не основная для нас, к тому же до этого момента мы очень хорошо играли, создавали моменты, но не хватало концентрации, чтобы их реализовать», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».

«Ростов» набрал 32 очка и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (26) располагается на шестом месте.