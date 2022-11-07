«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в матче с тремя удалениями

Сегодня, 7 ноября, завершился матч 13-го испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» дома принимал «Севилью». Встреча состоялась на стадионе «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток главного арбитра матча Хосе Мартинеса прозвучал в 23:00 мск.
Первыми в матче «отличились» гости, когда на 38-й минуте игрок «Севильи» Гонсало Монтьель получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Монтьель («Севилья») получает красную за грубый подкат
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На 43-й минуте, несмотря на удаление, гости сравняли благодаря автоголу Хесуса Наваса.
Автогол Наваса («Севилья») выводит хозяев вперед
Через пять минут составы команд уравнялись, когда Набиль Фекир получил красную карточку за удар локтем в лицо соперника.
Удаление Фекира («Бетиса») уравняло составы команд
В начале второго тайма, на 49-й минуте, «Бетис» лишился ещё одного своего игрока — на этот раз удалился Борха Иглесиас.
Грубый фол Иглесиаса («Бетиса») оставляет хозяев вдевятером
На 82-й минуте «Севилья» сумела сравнять счёт благодаря усилиям Неманьи Гуделя, ассистировал ему Карим Рекик.
Гудель («Севилья») забивает красивый гол издалека!
Матч в итоге закончился вничью — 1:1.
Благодаря ничье «Бетис» набрал 24 очка и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы. «Севилья», у которой 11 очков, осталось на 17-й строчке.
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