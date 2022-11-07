Неймар рассказал, как он избегает фолов, чтобы уменьшить риск получения травм

30-летний бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о том, что помогает ему снизить риск получения травм в матчах.

«Единственный способ избежать фолов — это быть внимательным, чтобы не получать травмы, с которыми я уже сталкивался ранее. Чем больше я погружаюсь в игру, тем сильнее мне хочется идти в дриблинг. Думаю, это мой единственный способ защитить себя и атаковать противника», — приводит слова Неймара журналист Адриен Гренье в «Твиттере» со ссылкой на Globo Esporte.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 19 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 12 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 75 млн.

Главные враги Неймара в футболе: