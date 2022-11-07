Карпин: вопрос переподписания контракта со сборной России занимал минут 5-10

53-летний специалист Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов» и сборную России, перед встречей 16-го тура с московским «Динамо» (2:1) рассказал о специфике подготовки к предстоящей игре, а также поделился подробностями переподписания контракта с национальной командой.
«Плюсы в том, что мы друг друга изучили, знаем, скорее всего, что будут делать команды. В этом и плюсы, и минусы. Если кто‑то друг другу не подготовит сюрпризов, будет более‑менее предсказуемо. Что касается Байрамяна, на 100% он не готов, рисковать не будем, если не будет необходимости.
Вопрос переподписания контракта занимал минут 5–10, этот вопрос не отвлекал от подготовки к матчу с «Динамо», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Напомним, о продлении контракта Карпина со сборной России стало известно в субботу, 5 ноября. Новое соглашение рассчитано до 1 августа 2024 года.
Как Карпин дал Бушманову в глаз.
- 7 ноября 2022
-
04:14
-
03:54
-
03:32
-
03:13
-
03:11
-
02:53
-
02:35
-
02:15
-
01:56
-
01:41
-
01:21
-
01:10
-
01:03
-
00:59
-
00:49
-
00:42
-
00:38
-
00:19
-
00:12
-
00:06
- 6 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
23:14
-
22:59
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:21
-
22:14