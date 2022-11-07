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Карпин: вопрос переподписания контракта со сборной России занимал минут 5-10

Карпин: вопрос переподписания контракта со сборной России занимал минут 5-10
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53-летний специалист Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов» и сборную России, перед встречей 16-го тура с московским «Динамо» (2:1) рассказал о специфике подготовки к предстоящей игре, а также поделился подробностями переподписания контракта с национальной командой.

«Плюсы в том, что мы друг друга изучили, знаем, скорее всего, что будут делать команды. В этом и плюсы, и минусы. Если кто‑то друг другу не подготовит сюрпризов, будет более‑менее предсказуемо. Что касается Байрамяна, на 100% он не готов, рисковать не будем, если не будет необходимости.

Вопрос переподписания контракта занимал минут 5–10, этот вопрос не отвлекал от подготовки к матчу с «Динамо», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, о продлении контракта Карпина со сборной России стало известно в субботу, 5 ноября. Новое соглашение рассчитано до 1 августа 2024 года.

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