Денис Глушаков: не могу назвать «Химки» главным претендентом на вылет из РПЛ. Спасёмся

Российский полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков выразил уверенность, что клуб не вылетит из Российской Премьер-Лиги.



«Ни в коем случае не могу назвать «Химки» главным претендентом на вылет из РПЛ. Конечно, спасёмся», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.



4 ноября состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Таким образом, химчане прервали 15-матчевую серию без побед. До этого последний раз «Химки» одержали победу 7 августа. Тогда команда из Подмосковья обыграла «Торпедо». Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 16 играх.