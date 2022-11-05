Канчельскис: на одну игру может собраться любая команда. Даже такая, как «Химки»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил победу «Химок» в матче с «Оренбургом» (2:0), которая стала первой для подмосковной команды с августа.



«Не знаю, какая атмосфера и обстановка в «Химках», поэтому сложно судить. То, что выиграли матч – не показатель. Нужно смотреть дальше, как команда будет играть до конца сезона. Наверное, есть там какие-то проблемы, команда внизу в турнирной таблице. Есть там и словесный понос – разборки идут то с Глушаковым, то ещё с кем-то другим. Не знаю, какая атмосфера в раздевалке, какие там проблемы. Но проблемы есть очевидные. Посмотрим, как будет дальше.



На одну игру может собраться любая команда. Даже такая, как «Химки». Нужно, чтобы была стабильность. Если ещё три-четыре игры выиграют, выйдут из зоны вылета, тогда можно будет говорить, как лучше действовать: с тренером или без тренера», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.