Костанца: в РПЛ много топ-легионеров. Верю, что стану одним из лучших
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Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что хотел бы стать одним из лучших легионеров Российской Премьер-Лиги.
«Сейчас в РПЛ действительно очень много топ-легионеров. Трудно выделить кого-то одного как лучшего. Все бразильцы «Зенита» — игроки топ-уровня, они сейчас очень хороши. Также мне нравится Промес, в этом сезоне он показывает отличную игру. Что касается меня, то я верю, что в будущем стану одним из лучших легионеров РПЛ. Буду делать всё возможное для этого», — приводит слова бразильца «РБ Спорт».
Костанца перешёл в самарский клуб из молдавского «Шерифа» зимой 2022 года. 23-летний крайний защитник сыграл в 11 матчах за «Крылья Советов» в РПЛ, в которых забил два гола.
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