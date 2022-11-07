Одоевский — о Чистякове: открытый, честный и настоящий

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский поддержал одноклубника Дмитрия Чистякова на фоне информации о том, что клуб из Санкт-Петербурга подозревает защитника в намеренной плохой игре в матче с «Ахматом».

«Чистый, с тобой! Открытый, честный и настоящий», — написал Даниил Одоевский в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Чистякова

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол в ворота «Зенита». На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой. После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.

Ранее Дмитрия Чистякова также поддержал другой голкипер «Зенита» – Михаил Кержаков.