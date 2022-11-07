Рианчо: Дзюба мог бы заиграть в «Атлетико» под руководством Симеоне

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что экс-нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба смог бы заиграть в мадридском «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон.
«После расторжения договора с турецким клубом Дзюба мог бы подписать контракт с командами из Испании — почему нет? Из какого дивизиона? Ла Лига. В какой команде? На данный момент я не знаю, в какой форме он находится, но в лучшей форме он мог бы играть в «Атлетико» под руководством Симеоне. Это точно!» — приводит слова Рианчо Legalbet.
Напомним, Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адану» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч.
- 7 ноября 2022
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