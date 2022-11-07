Аршавин высказался о возможном возвращении Дзюбы в Россию
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном возвращении в Россию нападающего Артёма Дзюбы, который недавно расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
«В России найдется достаточно желающих, чтобы его подписать. Может, финансовый вопрос встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России», — приводит слова Аршавина ТАСС.
Напомним, Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адана Демирспор» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч. Ранее форвард выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов» и ряд других клубов.
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