Аршавин высказался о возможном возвращении Дзюбы в Россию

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном возвращении в Россию нападающего Артёма Дзюбы, который недавно расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«В России найдется достаточно желающих, чтобы его подписать. Может, финансовый вопрос встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адана Демирспор» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч. Ранее форвард выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов» и ряд других клубов.