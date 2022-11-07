Агент — о публичной поддержке Чистякова: будем ждать, когда вторая половина выскажется

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о публичной поддержке футболиста на фоне информации о том, что клуб из Санкт-Петербурга подозревает защитника в намеренно плохой игре в матче с «Ахматом».
«Будем ждать, когда выскажется вторая половина. Диме сначала всё высказали лично. Это не новость. Конечно, Диме приятно. Чуть-чуть на другой лад настраивает», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол в ворота «Зенита». На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой. После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.
- 7 ноября 2022
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