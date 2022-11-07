Первый тренер Чистякова: в «Зените» «латиносам» всё дозволено, а все палки летят в россиян

Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, раскритиковал петербургский клуб за отношение к российскому футболисту.
«Почему в пропущенных голах обвинили только Чистякова? Ситуация в «Зените» такова, что «латиносам» всё позволено. Все же видят, сколько моментов они могут недоработать, а все палки летят в наших ребят. Недавно была история с Андреем Мостовым. Парень сильно старается и хочет доказывать. С ним ситуация ещё неоднозначнее.
Думает ли Чистяков об уходе из «Зенита»? Даже и мыслей не было. Наоборот, Дима мечтал вернуться в Питер и сделал всё для этого. Надо поддержать парня. В «Зените» играет не так много своих воспитанников, а в клубе позволяют так вести себя с ними», — приводит слова Морева Sport24.
Напомним, Чистяков был публично раскритикован генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым после матча с «Ахматом» (1:2), в котором российский защитник допустил ошибку, приведшую к голу грозненской команды. Чистяков был отстранён от тренировок с основным составом команды.
- 7 ноября 2022
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