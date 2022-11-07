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«Проигрываем и выигрываем вместе!» Кузяев поддержал Чистякова на фоне подозрений «Зенита»

«Проигрываем и выигрываем вместе!» Кузяев поддержал Чистякова на фоне подозрений «Зенита»
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Футболист «Зенита» Далер Кузяев поддержал одноклубника Дмитрия Чистякова на фоне информации о том, что клуб из Санкт-Петербурга подозревает защитника в намеренно плохой игре в матче с «Ахматом».

«Мы проигрываем и выигрываем вместе!» — написал Далер Кузяев в своих соцсетях, прикрепив фотографию Дмитрия Чистякова.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол в ворота «Зенита». На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой. После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев публично раскритиковал футболиста, а также сообщил, что Дмитрий Чистяков выведен из основного состава сине-бело-голубых.

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