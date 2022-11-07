С защитника «Аталанты» сняли обвинения в употреблении допинга

С аргентинского защитника «Аталанты» Хосе Паломино сняты обвинения в употреблении допинга.



«Я очень счастлив! Верил в справедливость и теперь думаю о том, как вернусь к тренировкам с моими партнёрами по команде», — приводит слова защитника официальный сайт «Аталанты».



Сообщается, что в ближайшее время аргентинец присоединится к команде.



26 июля Антидопинговый суд Италии временно отстранил Хосе Паломино после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество. Речь шла об анаболическом стероиде, нандролоне.



Аргентинец перешёл в «Аталанту» в 2017 году из болгарского «Лудогорца». В апреле нынешнего года он продлил контракт с клубом до 2025 года. В 151 матче за команду Паломино забил шесть мячей.

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