Горшков — о Чистякове: если дело в привозе, то столь жёсткие санкции неправильны

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал отстранение санкт-петербургской командой защитника Дмитрия Чистякова за намеренные, по мнению клуба, результативные ошибки в игре с «Ахматом».
«Слабо верится в то, что кто-то из игроков «Зенита» способен сдать игру. По идее, такого быть не должно, ведь в команде собраны профессионалы. Все выходят на поле с максимальным настроем. Повторюсь, мы не знаем всех нюансов. Но если дело действительно исключительно в привозе Дмитрия во встрече с «Ахматом», то столь жёсткие санкции применять к нему неправильно», — приводит слова Горшкова «RT на русском».
Встреча между «Зенитом» и «Ахматом» завершилась поражением клуба из Санкт-Петербурга со счётом 1:2. После этого матча Чистяков был выведен из основного состава команды.
- 7 ноября 2022
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