Бышовец отреагировал на публичную поддержку Дмитрия Чистякова вратарями «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на публичную поддержку, которую вратари «Зенита» Даниил Одоевский и Михаил Кержаков выразили в адрес своего одноклубника Дмитрия Чистякова. Дмитрий после неудачной игры с «Ахматом» (1:2) был отстранён от основного состава команды. Ошибка защитника привела ко второму голу грозненцев, и ещё в первом тайме вместо Чистякова на поле появился Данил Круговой.



«Тот факт, что одноклубники публично вступились за Чистякова, делает им честь. Вместе с тем уверен, что произошедшее никак не повлияет на микроклимат в коллективе. Это всего лишь единичный эпизод. На мой взгляд, профессиональную оценку ситуации должен дать главный тренер Сергей Семак. Окончательное решение остаётся за ним», — приводит слова Бышовца «RT».