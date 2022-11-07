Бышовец отреагировал на публичную поддержку Дмитрия Чистякова вратарями «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на публичную поддержку, которую вратари «Зенита» Даниил Одоевский и Михаил Кержаков выразили в адрес своего одноклубника Дмитрия Чистякова. Дмитрий после неудачной игры с «Ахматом» (1:2) был отстранён от основного состава команды. Ошибка защитника привела ко второму голу грозненцев, и ещё в первом тайме вместо Чистякова на поле появился Данил Круговой.
«Тот факт, что одноклубники публично вступились за Чистякова, делает им честь. Вместе с тем уверен, что произошедшее никак не повлияет на микроклимат в коллективе. Это всего лишь единичный эпизод. На мой взгляд, профессиональную оценку ситуации должен дать главный тренер Сергей Семак. Окончательное решение остаётся за ним», — приводит слова Бышовца «RT».
- 7 ноября 2022
-
19:51
-
19:41
-
19:35
-
19:26
-
19:15
-
19:06
-
18:59
-
18:45
-
18:43
-
18:41
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
17:31
-
17:29
-
17:14
-
17:10
-
16:49
-
16:37
-
16:32
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:09
-
16:04
-
15:53
-
15:47
-
15:44
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:29