«Телефон разрывается от звонков!» Лечи Садулаев — о вызове в сборную России

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отреагировал на попадание в окончательный список сборной России на ноябрьский сбор. Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном, которые состоятся в рамках этого сбора, могут стать для 22-летнего Садулаева дебютными в составе национальной команды России.



«О вызове в сборную узнал от пресс-атташе — он написал мне в мессенджер. Эмоции самые положительные! Давно хотел попасть в сборную России. Телефон разрывается от звонков! Я очень рад! Давно не было таких эмоций.



Переживал, что не попаду в окончательный список. Но надо было всё доказать в матче с «Зенитом». После победы стало легче (смеётся)», — сказал Садулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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