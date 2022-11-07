Игорь Шалимов: сейчас в сборной России нет ярких звёзд. Но Пиняев точно заслужил вызов

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на итоговую заявку национальной команды России на ноябрьский сбор, в которую вошли семь новичков.



«Пиняев точно заслужил вызов в сборную России. Рад, что попал в окончательный список. В последнее время он ярко выделяется в нашем чемпионате.



Тренерский штаб анализирует, смотрит и делает выбор по новичкам. Я не думаю, что одни лучше, а другие — хуже. Но выбор надо отдать на откуп тренерскому штабу.

Солдатенков? Не знаю, может быть, можно было вызвать кого-то другого.



Сейчас в сборной равный состав. Но нет звёзд — нам их не хватает. Как раз Пиняев — одна из звёзд нынешней сборной. Надеюсь, выйдет в стартовом составе или хотя бы на замену», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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