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Сергей Юран объяснил, зачем Валерий Карпин вызвал в сборную России семь новичков

Сергей Юран объяснил, зачем Валерий Карпин вызвал в сборную России семь новичков
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Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран оценил итоговую заявку сборной России на ноябрьский сбор, в которую попали семь футболистов, не имеющих опыта выступления за главную команду.

«Никаких неожиданностей нет. Вызов новичков — это нормальный процесс. У ребят появляется шанс проявить себя. Сейчас нам надо смотреть всех парней, кто более-менее проявляет себя в РПЛ и в Кубке. Сейчас Россия вне отборочных к Евро, поэтому есть время просмотреть молодых игроков на перспективу», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В ходе сбора национальная команда 17 ноября сыграет с Таджикистаном, а 20 ноября — с Узбекистаном. В последнем матче команда Валерия Карпина оказалась сильнее Киргизии — 2:1.

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