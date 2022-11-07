Лепёхин: вратари «Зенита» не побоялись публично поддержать Чистякова — это дорогого стоит

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на слова вратарей питерцев Михаила Кержакова и Даниила Одоевского, которые публично поддержали защитника команды Дмитрия Чистякова после отстранения от основной команды.
«Вратари «Зенита» Кержаков и Одоевский не побоялись руководства и публично поддержали Чистякова — это дорогого стоит. Сейчас в футболе такие высказывания редко встретишь. Ребята поддержали партнёра, который попал в непростую ситуацию.
Что касается самой истории с Чистяковым, то для меня это не совсем понятная ситуация. В «Зените», как и в любом другом клубе, не должно быть такого, что футболиста отстраняют за игровые ошибки — это несправедливо по отношению к футболисту», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 7 ноября 2022
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:25
-
22:16
-
22:10
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:05
-
20:51
-
20:45
-
20:39
-
20:23
-
20:21
-
20:07
-
20:06
-
20:01
-
19:51
-
19:41
-
19:35
-
19:26
-
19:15
-
19:06
-
18:59
-
18:45
-
18:43