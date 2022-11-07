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Лепёхин: вратари «Зенита» не побоялись публично поддержать Чистякова — это дорогого стоит

Лепёхин: вратари «Зенита» не побоялись публично поддержать Чистякова — это дорогого стоит
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на слова вратарей питерцев Михаила Кержакова и Даниила Одоевского, которые публично поддержали защитника команды Дмитрия Чистякова после отстранения от основной команды.

«Вратари «Зенита» Кержаков и Одоевский не побоялись руководства и публично поддержали Чистякова — это дорогого стоит. Сейчас в футболе такие высказывания редко встретишь. Ребята поддержали партнёра, который попал в непростую ситуацию.

Что касается самой истории с Чистяковым, то для меня это не совсем понятная ситуация. В «Зените», как и в любом другом клубе, не должно быть такого, что футболиста отстраняют за игровые ошибки — это несправедливо по отношению к футболисту», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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