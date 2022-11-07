«Мы все поддерживаем тебя». Барриос — о ситуации с Чистяковым в «Зените»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поддержал своего одноклубника Дмитрия Чистякова, которого руководство сине-бело-голубых подозревает в намеренных ошибках в матче с «Ахматом».
«Ты воин, крутой мужик, большой профессионал, отличный коллега. Мы все поддерживаем тебя, и вместе мы неуклонно идём вперёд, мой друг», — написал Барриос в социальных сетях в ответ на сообщение Чистякова со словами благодарности за поддержку.
Напомним, ошибка Чистякова в игре с «Ахматом» привела ко второму пропущенному голу, а матч в итоге завершился поражением команды из Санкт-Петербурга — 1:2. Затем руководство «Зенита» обвинило защитника в том, что тот специально допустил результативные ошибки, после чего исключило футболиста из основной команды.
- 7 ноября 2022
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