«Райо Вальекано» — «Реал»: Лука Модрич сравнял счёт с пенальти

Сегодня, 7 ноября, проходит матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» принимает мадридский «Реал». Встреча проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Мунуэры прозвучал в 23:00 мск.

Модрич («Реал Мадрид») с пенальти сравнивает счет

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На 37-й минуте в ворота «Райо Вальекано» назначили 11-метровый удар за фол на Марко Асенсио. К точке подошёл хорватский полузащитник Лука Модрич, который уверенно переиграл голкипера хозяев и сравнял счёт — 1:1.

«Реал», сыгравший 12 матчей, занимает второе место турнирной таблицы, набрав 32 очка. Мадридский клуб отстаёт от лидирующей «Барселоны» на два очка, но каталонцы уже провели свой матч 13-го тура. «Райо Вальекано» располагается на девятой позиции чемпионата, в активе команды 18 очков.