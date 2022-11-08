Перес — о Бензема: когда я подписывал его, увидел в нём среднее между Зиданом и Роналдо

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о том, что увидел в форварде «сливочных» Кариме Бензема, когда подписывал его, а также вновь выразил похвалу в адрес французского форварда.

«Когда я пришёл к нему домой, когда он был почти ребёнком, ему было только 20 лет. Но уже тогда я увидел в нём нечто среднее между Зиданом по своему классу и Роналдо по способностям забивать голы. И с годами он становился всё лучше. Он уже много лет заслуживал того, чтобы получить Золотой мяч, и, в конце концов, это произошло. Я горжусь тем, что подписал его. Он лучший игрок в мире», — приводит слова Переса издание Sport.es.

Напомним, Карим Бензема стал футболистом «Реал» в 2009 году, когда перешёл из французского «Лиона». В текущем сезоне форвард принял участие в семи матчах испанского чемпионата, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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