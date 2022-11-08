«Разгневал самое высшее руководство». Уткин – о ситуации с Чистяковым в «Зените»

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на скандальный инцидент с отстранением 28-летнего российского защитника Дмитрия Чистякова от работы с основным составом «Зенита» из-за неудачной игры с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре чемпионата России.

«По-моему, это очень характерная и интересная история, до известной степени «эмблематичная». Смотрите, что получается, «Зенит» с отрывом – лидер чемпионата России, а «Ахмат» — исторически сложный для него соперник. Откуда же возникает необходимость вопреки базовым футбольным законам, вопреки любой идеологии, которую «Зенит» пытается в себе культивировать, как и любая другая команда. Мол «команда – это семья», «это братство», «один за всех и все за одного». А тут берут и сдают своего.

У меня есть версия, которая не многим понравится, наверное. Она совершенно очевидная. Учитывая, что Александр Медведев давно не высказывает своего мнения, а если бы высказал и оно не было разделено, он бы через день его опроверг… Как ни в чём не бывало. Речь идет о том, что Чистяков разгневал самое высшее руководство «Зенита». Спрашивается, почему?

В последнее время возник вопрос – а ради чего «Зениту» дальше играть? Чемпионство уже разыграно, его упустить сложнее, чем удержать. Наверное, сохранить сезон без поражений было той частью задачи «Зенита», которую, может, не декларировали публично, но была бы предметом гордости.

Ошибка Чистякова – ну, по факту, по математике – лишила «Зенит» победы. Он же хороший парень, не бравирует богатством, он нормальный парень, но он привёз второй гол, а «Зенит» проиграл 1:2. Нет никаких сомнений, что это взбесило директорскую ложу «Зенита». И наверняка лично Алексея Борисовича Миллера. Сезон без поражений оказался в тумане, его уже просто нет», — сказал Уткин в выпуске собственной программы, опубликованной на YouTube.

Куда инвестируют российские футболисты и тренеры?