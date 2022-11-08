Источник: ЦСКА не рассматривает вариант с подписанием Чистякова из «Зенита»

Руководство московского ЦСКА не проявляет интерес к 28-летнему российскому защитнику санкт-петербургского «Зенита» Дмитрию Чистякову, выведенного из основного состава. Об этом сообщает Metaratings.

Как отмечает источник, «армейцы» не рассматривают футболиста петербургского клуба в качестве усиления на ближайшее трансферное окно. Фамилия Чистякова не фигурирует в зимнем трансферном шорт-листе ЦСКА. Ранее один из Telegram-каналов разместил информацию, согласно которой красно-синие могут рассмотреть возможность приобретения Чистякова в связи с травмой Игоря Дивеева и возможным уходом из клуба Бактиёра Зайнутдинова.

Напомним, Чистяков пополнил «Зенит» летом 2021 года, перейдя из «Ростова» за € 3,25 млн. С игроком подписан контракт до 30 июня 2025 года.

Ранее в игре 16-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол в ворота «Зенита». На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой. После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев публично раскритиковал футболиста, а также сообщил, что Дмитрий Чистяков выведен из основного состава сине-бело-голубых.

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