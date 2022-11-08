Белоус раскритиковал руководство «Зенита» после скандала вокруг Чистякова

Экс-руководитель «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался о ситуации вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Обвинения в сдаче матча Чистяковым, даже логически не укладывается в события, которые происходили на поле. Смысл Дмитрию это делать? Он получает приличные деньги в «Зените», в лучшем клубе страны. Удивительно, что такая реакция идет со стороны руководства клуба.

Футбол же состоит не только из голов, передач и обводок, но и из ошибок тоже. Поэтому обвинять футболиста в сдаче матча – крайне непрофессионально со стороны руководителя. Вообще о клубе и руководстве нужно судить не только тогда, когда команда выигрывает, но и когда проигрывает», – приводит слова Белоуса Metaratings.

В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу грозненцев. Ещё в первом тайме защитника заменил Данил Круговой. Позже было гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил об отстранении Чистякова от основной команды «Зенита», а вратари клуба Даниил Одоевский и Михаил Кержаков поддержали партнёра по команде.