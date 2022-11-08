Пике включён в заявку «Барсы» на матч с «Осасуной». Ранее он объявил о завершении карьеры

Защитник «Барселоны» Жерар Пике включён в заявку команды на предстоящий матч испанской Примеры с «Осасуной», сообщается в соцсетях сине-гранатовых.
35-летний футболист ранее объявил о завершении карьеры. Пике сообщал, что матч с «Альмерией» (2:0) в рамках 13-го тура Ла Лиги станет для него последним. Отмечается, что в заявку на встречу с «Осасуной» защитник попал из-за проблем с составом.
Напомним, Пике является воспитанником «Барселоны». Защитник играл за клуб до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и выступал в аренде в «Сарагосе». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.
Встреча между «Барсой» и «Осасуной» состоится в Памплоне сегодня, 8 ноября, начало — в 23:30 мск.
Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче:
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