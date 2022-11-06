El Nacional: Месси не выразил поддержку Пике из-за конфликта между футболистами

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси мог не отреагировать на завершение карьеры бывшего партнёра по «Барселоне» Жерара Пике из-за конфликта между футболистами, сообщает El Nacional.
Пике 3 ноября объявил о том, что завершает клубную карьеру. После этого многие футболисты адресовали защитнику слова уважения и поддержки, но аргентинец этого не сделал.
По информации источника, Месси не собирается публично обращаться к своему бывшему одноклубнику из-за конфликта, который произошёл после того, как аргентинский форвард не согласился на понижение зарплаты, выступая в «Барселоне».
Матч Ла Лиги с «Альмерией» (2:0) стал для Жерара Пике последним на «Камп Ноу». После завершения игры испанец не смог сдержать слёз, когда прощался с болельщиками.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке
- 6 ноября 2022
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