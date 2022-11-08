Личка заявил, что «Зенит» не занимается селекцией «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подвёл итоги первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 для своей команды. Также специалист отреагировал на слухи о том, что селекцией оренбуржского клуба занимается «Зенит».

«Взяли 22 очка, это для нас суперрезультат. Но игра в Химках показала, что, как только мы приезжаем играть, думая, что мы уже большая команда, так не бывает.

Правда ли, что нашей селекцией занимается «Зенит»? Нет. Иностранцев находили сами? Это всё Дима Андреев, наш спортивный директор. Иностранцев брали сами.

У меня контракт до конца сезона. Клуб разговаривает, мы говорим с Андреевым всегда. Я доволен, не убегаю, и если клуб хочет, чтобы я остался, то я не против. Мы сделали неплохую работу с клубом и штабом. Хочу развиваться и сделать шаг вперёд, но я никуда не спешу», — приводит слова Лички «РБ Спорт».