39-летний Алвес прокомментировал вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира

Защитник «УНАМ Пумас» Дани Алвес прокомментировал вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира в Катаре.
«Сегодня день моей победы, чему я очень рад. Эта новость заставила меня гордиться. Четыре года назад мы были в такой же ситуации, но я выбыл из-за серьезной травмы. Слезы печали, которые были в тот день, сегодня стали радостью.
Банальная фраза «никогда не отказывайся от своей мечты» реальна, и я здесь, чтобы доказать это. Прошло четыре года, и мы снова здесь после стольких усилий. Это того стоило", — приводит слова Алвеса Globo.
Дани Алвес дебютировал в составе сборной Бразилии в октябре 2006 года. Всего 39-летний футболист провёл в составе команды 124 матча, в которых забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу.
Вместе со сборной Бразилии Алвес выигрывал Кубок Америки (2007, 2019), Кубок конфедераций (2009, 2013).
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ. Видеоролик:
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