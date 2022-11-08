Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Болонье» сообщили, что не интересуются Эльдором Шомуродовым

В «Болонье» сообщили, что не интересуются Эльдором Шомуродовым
Комментарии

Технический директор «Болоньи» Джованни Сартори прокомментировал информацию об интересе итальянской команды к нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову.

«Болонья» больше не интересуется Шомуродовым», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее об интересе «Болоньи» и «Торино» к форварду сборной Узбекистана сообщал Metaratings. 27-летний Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне бывший игрок «Ростова» проигрывает конкуренцию Тэмми Абрахаму и Андреа Белотти: на его счету 85 проведённых минут в семи матчах и один забитый мяч.

Соглашение между Шомуродовым и «Ромой» заключено до 2026 года.

Как футболист может загубить карьеру? Видеоролик:

Новость по теме
Зайнутдинов: звал ли меня Шомуродов в «Рому»? Если только как туриста в гости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022