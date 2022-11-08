В «Болонье» сообщили, что не интересуются Эльдором Шомуродовым

Технический директор «Болоньи» Джованни Сартори прокомментировал информацию об интересе итальянской команды к нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову.

«Болонья» больше не интересуется Шомуродовым», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее об интересе «Болоньи» и «Торино» к форварду сборной Узбекистана сообщал Metaratings. 27-летний Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне бывший игрок «Ростова» проигрывает конкуренцию Тэмми Абрахаму и Андреа Белотти: на его счету 85 проведённых минут в семи матчах и один забитый мяч.

Соглашение между Шомуродовым и «Ромой» заключено до 2026 года.

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