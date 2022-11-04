Зайнутдинов: звал ли меня Шомуродов в «Рому»? Если только как туриста в гости
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Защитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал, что общается с бывшим партнёром по «Ростову» Эльдором Шомуродовым, который сейчас выступает за римскую «Рому».
«Общаюсь ли с Шомуродовым? Мы с ним на связи, постоянно созваниваемся. Спрашиваю у него — как там тренировки, как уровень футбола в Италии. Он говорит — очень интенсивные занятия, высокие нагрузки. Правда, сейчас он не очень много играет, большая конкуренция с Пауло Дибалой и Андреа Белотти.
Как ему работается с Моуриньо? Эльдору нравится. Думаю, это мечта каждого игрока — поработать с таким тренером.
Звал ли он меня в «Рому»? Если только как туриста в гости (улыбается)», — приводит слова Бактиёра Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.
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