Зайнутдинов: звал ли меня Шомуродов в «Рому»? Если только как туриста в гости

Защитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал, что общается с бывшим партнёром по «Ростову» Эльдором Шомуродовым, который сейчас выступает за римскую «Рому».

«Общаюсь ли с Шомуродовым? Мы с ним на связи, постоянно созваниваемся. Спрашиваю у него — как там тренировки, как уровень футбола в Италии. Он говорит — очень интенсивные занятия, высокие нагрузки. Правда, сейчас он не очень много играет, большая конкуренция с Пауло Дибалой и Андреа Белотти.

Как ему работается с Моуриньо? Эльдору нравится. Думаю, это мечта каждого игрока — поработать с таким тренером.

Звал ли он меня в «Рому»? Если только как туриста в гости (улыбается)», — приводит слова Бактиёра Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.