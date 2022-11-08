Блаттер: ЧМ-2022 планировался в США, но Платини выбрал Катар по просьбе президента Франции

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что чемпионат мира 2022 года должен был пройти в США, однако глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе президента Франции. Позже стало известно, что Катар купил у Франции истребители на несколько десятков миллиардов долларов.

«Катар — это очень маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого государства. Выбор Катара был ошибкой. Мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США — в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали мундиали.

Однако за неделю до решающего конгресса ФИФА Платини позвонил мне и сказал, что наш план не будет реализован. Мишель был приглашён во дворец президента Саркози, который накануне провёл обед с наследным принцем Катара. Саркози попросил Платини: «Попробуйте сделать что-то для Катара, когда будет выбираться хозяин чемпионата мира».

Платини задал мне вопрос, что бы сделал я, если бы мой президент попросил меня о чём-то. Но я ответил, что никогда об этом не задумывался, ведь в Швейцарии нет президента. В общем, именно так и получилось: благодаря голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США. Разумеется, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у Франции истребители на $ 14,6 млрд», — приводит слова Блаттера Voetbal International.