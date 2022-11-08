Флорентино Перес признан лучшим президентом года

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес стал лучшим на своей должности на вручении наград European Golden Boy 2022. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба на официальном сайте.

Впервые президентом «Реала» Перес стал в 2000 году, тогда эру команды под его руководством начали называть «галактикос». Это связано с покупками клуба: футболистами «Реала» в годы президентства Переса стали Луиш Фигу, Роналдо, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Робиньо. В феврале 2006 года он подал в отставку после поражений от «Арсенала» в Лиге чемпионов и «Мальорки» в чемпионате Испании.

Второй срок Переса продолжается с 2009 года. В первые месяцы после избрания футболистами «Реала» стали Кака и Криштиану Роналду — обладатели «Золотого мяча» — 2007 и 2008 соответственно.

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