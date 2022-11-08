Фердинанд: после чемпионата мира Роналду может вернуться в лучшей форме, чем до него
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Бывший одноклубник Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что португалец сейчас приводит свою форму в порядок для участия в чемпионате мира.
«Вероятно, он сейчас работает над своей физической формой. Если Криштиану поедет на чемпионат мира, то он может вернуться с него в лучшей форме, чем до него», — приводит слова Фердинанда Goal в «Твиттере».
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Португалия сыграет в одной группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. Для 37-летнего Роналду этот мундиаль станет пятым в карьере. Напомним, Криштиану (117) является лучшим бомбардиром в истории международного футбола.
Криштиану Роналду облил водой Рио Фердинанда. Видеоролик:
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