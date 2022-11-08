Реакция Неймара на попадание Мартинелли в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира

Нападающий «ПСЖ» Неймар был удивлён появлению форварда лондонского «Арсенала» Габриэла Мартинелли в списке из 26 игроков, которых главный тренер сборной Бразилии Тите вызвал для участия на чемпионате мира в Катаре. Вероятно, 30-летний Неймар ожидал услышать фамилию Роберто Фирмино, но форвард «Ливерпуля» в заявку национальной команды не попал.

Фото: соцсети Неймара

Отметим, что оглашение заявки сборной Бразилии на чемпионат мира транслировалась в прямом эфире на одном из телеканалов. В сети уже появилась реакция нескольких игроков сборной на оглашение своей фамилии.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруной.

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