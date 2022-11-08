Реакция Неймара на попадание Мартинелли в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира

Нападающий «ПСЖ» Неймар был удивлён появлению форварда лондонского «Арсенала» Габриэла Мартинелли в списке из 26 игроков, которых главный тренер сборной Бразилии Тите вызвал для участия на чемпионате мира в Катаре. Вероятно, 30-летний Неймар ожидал услышать фамилию Роберто Фирмино, но форвард «Ливерпуля» в заявку национальной команды не попал.
Фото: соцсети Неймара
Отметим, что оглашение заявки сборной Бразилии на чемпионат мира транслировалась в прямом эфире на одном из телеканалов. В сети уже появилась реакция нескольких игроков сборной на оглашение своей фамилии.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруной.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ. Видеоролик:
- 8 ноября 2022
-
13:58
-
13:58
-
13:49
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:17
-
12:52
-
12:47
-
12:32
-
12:31
-
12:25
-
12:24
-
11:59
-
11:45
-
11:44
-
11:36
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:11
-
11:01
-
10:53
-
10:43
-
10:30
-
10:27
-
10:27
-
10:10
-
10:09
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:35