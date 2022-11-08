«Он большой актив «Баварии», мы хотим его сохранить». Салихамиджич — о Шупо-Мотинге

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб хочет подписать новый контракт с нападающим Эриком Шупо-Мотингом. Соглашение с 33-летним футболистом истекает в конце сезона.
«Мы бы хотели сохранить его. У меня хорошие отношения с его агентом. Мы встретимся и посмотрим, сможем ли мы удовлетворить его требования. Эрик для нас большой актив. Мы всегда на связи, и Шупо чувствует себя комфортно в Мюнхене», — приводит слова Салихамиджича Sky Sports.
33-летний Шупо-Мотинг родился в немецком Гамбурге, но выступает в составе сборной Камеруна. В «Баварию» нападающий перешёл свободным агентом из «ПСЖ» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне в 14 матчах Эрик забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
Самым результативным сезоном в карьере нападающего является кампания-2013/2014, когда он забил 11 голов.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю. Видеоролик:
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