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Эрик Шупо-Мотинг тратит на гол 75 минут. В топ-5 лиг чаще забивает лишь Эрлинг Холанд

Эрик Шупо-Мотинг тратит на гол 75 минут. В топ-5 лиг чаще забивает лишь Эрлинг Холанд
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг в нынешнем сезоне своего чемпионата забил пять голов, в среднем отличаясь каждые 75 минут. Лучший показатель в топ-5 лиг – у Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», 18), забивающего каждые 53 минуты. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

В пятерку лучших также входят Роберт Левандовски из «Барселоны» (13 голов, 80 минут на гол), Виктор Осимхен из «Наполи» (8 голов, 91 минута) и Неймар из «ПСЖ» (11 голов, 92 минуты).

В нынешнем сезоне 33-летний Шупо-Мотинг принял участие в 14 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал три результативные передачи. Он стал игроком немецкого клуба в октябре 2020 года, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ».

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