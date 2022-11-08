Источник: Крал не планирует возвращаться в «Спартак», агент ищет ему новый клуб

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Шальке», не намерен возвращаться в российский клуб. Агент чешского футболиста уже ищет для своего клиента новую команду, информирует Metaratings.

Напомним, Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего в составе красно-белых Крал провёл 60 матчей и отдал шесть голевых пасов.

В сезоне-2022/2023 Алекс Крал провёл за «Шальке» уже 12 игр, однако результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает актуальную рыночную стоимость 24-летнего чешского футболиста в € 5,5 млн. Немецкие СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Байера» и «Лейпцига».