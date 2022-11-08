Ираклий Квеквескири — герой 16-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири выбран читателями «Чемпионата» героем 16-го тура Российской Премьер-Лиги.



Дубль футболиста позволил воронежцам вырвать ничью в ярком матче с «Краснодаром» — 3:3.

На 67-й минуте встречи при счёте 3:1 в пользу краснодарцев Кристиан Рамирес имел шанс реализовать пенальти и увеличить преимущество своей команды, но голкипер «Факела» Илья Свинов справился с ударом соперника и оставил свою команду в игре.



Квеквескири вступил в дело на 72-й минуте, с линии штрафной с лёта пробив в верхний дальний угол ворот Матвея Сафонова. На 84-й минуте полузащитник забил третий гол своей команды, сравняв счёт и принеся «Факелу» ничью.

Антигероем тура признан защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, ошибка которого позволила «Ахмату» забить второй гол и одержать победу (2:1).

Отметим, что голосование во всех номинациях проходило в телеграм-канале «Чемпионата» и на нашей странице «ВКонтакте».