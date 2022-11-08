В «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов отреагировал на информацию, согласно которой после ухода Михаила Галактионова команду может возглавить старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

«Гаранин может возглавить «Пари НН»? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на игре со «Спартаком», которая завершилась вничью — 1:1. В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил матч из-за проблем со здоровьем.