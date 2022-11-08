В «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера
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Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов отреагировал на информацию, согласно которой после ухода Михаила Галактионова команду может возглавить старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин.
«Гаранин может возглавить «Пари НН»? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на игре со «Спартаком», которая завершилась вничью — 1:1. В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил матч из-за проблем со здоровьем.
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