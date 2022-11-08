Клаудиньо: гол в ворота «Пари НН» — главный претендент на премию Пушкаша, ха-ха!

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о мяче, забитом в ворота «Пари Нижний Новгород». Матч закончился со счётом 3:0, бразилец забил второй гол петербуржцев на 45-й минуте.
«Мой гол в ворота «Пари НН» — главный претендент на премию Пушкаша, ха-ха! Я забил немало красивых мячей, и гол в Нижнем Новгороде — точно один из самых крутых. А ещё он один из самых сложных, потому что технически выполнить тот удар было непросто. Счастлив, что мне это удалось», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец провёл за «Зенит» 13 матчей, забил два гола и стал автором четырёх результативных передач.
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- 8 ноября 2022
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