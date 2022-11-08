«Жирона» на выезде обыграла «Эльче»

Сегодня, 8 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Жироной». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте счёт в игре открыл Поль Лирола. Ему ассистировал Алекс Кольядо.

Позже Иван Мартин восстановил равенство на табло, голевую передачу ему отдал Хавьер Эрнандес.

Во второй половине встречи Валентин Кастельянос вывел гостей вперёд.

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В турнирной таблице Ла Лиги после 13 туров лидируют каталонцы. Команда Хави набрала 34 очка. На втором месте располагается мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти заработали на два очка меньше. «Сливочные» — действующие чемпионы страны. «Эльче» занимает последнее место в чемпионате. «Жирона» — на 13-й строчке таблицы.