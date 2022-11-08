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«Жирона» на выезде обыграла «Эльче»

«Жирона» на выезде обыграла «Эльче»
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Сегодня, 8 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Жироной». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте счёт в игре открыл Поль Лирола. Ему ассистировал Алекс Кольядо.

Позже Иван Мартин восстановил равенство на табло, голевую передачу ему отдал Хавьер Эрнандес.

Во второй половине встречи Валентин Кастельянос вывел гостей вперёд.

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В турнирной таблице Ла Лиги после 13 туров лидируют каталонцы. Команда Хави набрала 34 очка. На втором месте располагается мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти заработали на два очка меньше. «Сливочные» — действующие чемпионы страны. «Эльче» занимает последнее место в чемпионате. «Жирона» — на 13-й строчке таблицы.

Испания - Примера. 14-й тур
08 ноября 2022, вторник. 21:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 2
Жирона
Жирона
1:0 Лирола – 16'   1:1 Мартин – 39'   1:2 Кастельянос – 66'
Комментарии
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